A Colômbia solicitou equipes especializadas em busca e resgate de apenas quatro países após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o país na segunda-feira (10): Estados Unidos, Israel, El Salvador e Equador.
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Segundo David Tamayo, diretor da Unidade Nacional de Gestão de Riscos e Desastres, os países foram escolhidos por atenderem a protocolos internacionais. As equipes devem atuar em conjunto com profissionais colombianos.
Os quatro países mantêm alinhamento político com o presidente Abelardo de la Espriella, que assumiu o cargo na última semana. O chanceler Omar Bula Escobar negou que a seleção tenha motivação ideológica e afirmou que o governo mantém relações com diversos países.
O terremoto teve epicentro em San José del Palmar, no departamento de Chocó, e foi sentido em várias regiões. Ao menos 265 pessoas morreram e quase 500 estão desaparecidas, segundo a mais recente atualização das autoridades colombianas.
Com informações do Metrópoles.