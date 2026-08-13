A Colômbia solicitou equipes especializadas em busca e resgate de apenas quatro países após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o país na segunda-feira (10): Estados Unidos, Israel, El Salvador e Equador.

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Segundo David Tamayo, diretor da Unidade Nacional de Gestão de Riscos e Desastres, os países foram escolhidos por atenderem a protocolos internacionais. As equipes devem atuar em conjunto com profissionais colombianos.