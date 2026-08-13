Mensagens entregues à Polícia Federal por um colaborador mencionam Swedenberger Barbosa, atual secretário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.

Em conversa de novembro de 2024, o Careca encaminhou mensagem afirmando que Berger já estava com determinada orientação em mãos. Em dezembro do mesmo ano, ele escreveu em um grupo da empresa Cannabis World sobre uma reunião com Berger.

Na época, Swedenberger trabalhava no Ministério da Saúde. Desde o início de 2025, ele ocupa o cargo de chefe do Gabinete Adjunto de Gestão Interna do Gabinete Pessoal do presidente Lula.