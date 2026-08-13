Esse perfil, por sua vez, foi atrelado a outra conta, que existia desde 2021, criada a partir de um endereço IP (número que identifica a conexão de um dispositivo à internet) das Ilhas Maurício por um usuário que se inscreveu com um nome vietnamita. Os acessos operacionais mais críticos da página, realizados de forma recorrente em datas próximas à publicação e ao impulsionamento dos anúncios contra Tarcísio, segundo o relatório da Meta, partiram de conexões sediadas em Hanói, no Vietnã.

A Meta identificou ainda que múltiplos perfis atuaram como administradores de faturamento ou criadores de anúncios nas páginas. Um deles foi registrado com um nome hispânico, celular e IP da Colômbia. Outro, de nome também latino, apresentou celular do Paraná e acessou a rede a partir de IPs da Venezuela.

Nos processos, uma das hipóteses levantadas pelos advogados do Republicanos é que a rede fosse criação de um grupo pequeno de pessoas, ou até de um único indivíduo, que conseguiu camuflar seus locais de acesso à internet ao fazer essas publicações — há ferramentas, como a VPN (rede privada virtual, na sigla em inglês), que permitem que o local real dos acessos não seja identificado.