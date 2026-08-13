Um estudante de 13 anos foi agredido por outro aluno dentro do Colégio Militar Dom Pedro II, no Distrito Federal, em 4 de agosto. A vítima, que cursa o 7º ano, sofreu múltiplas fraturas no rosto e precisou ser levada de ambulância ao Hospital Alvorada.

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Segundo relatos, os estudantes jogavam handebol fora da escola e, após a atividade, continuaram brincando no vestiário. Durante uma discussão, o aluno do 8º ano derrubou a vítima e desferiu vários socos contra o rosto dela. Dois monitores intervieram e interromperam a agressão.