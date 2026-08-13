Líder do PT sofre AVC durante reunião na Câmara
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O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai, de Santa Catarina, recebeu o diagnóstico de AVC (acidente vascular cerebral) após passar mal na tarde desta terça-feira (11) durante reunião do Colégio de Líderes.
Ele foi socorrido e levado ao Hospital DF Star, em Brasília, onde foi submetido a exames que apontaram o AVC isquêmico no cerebelo esquerdo.
Segundo nota divulgada pela assessoria do deputado e pelo PT, o parlamentar não apresenta déficit motor ou cognitivo. Ele está internado para observação clínica e realização de exames complementares.
Uczai desmaiou durante a reunião, foi levado de maca ao departamento médico da Câmara e, após ter o quadro estabilizado, foi transferido para o hospital.
De acordo com a assessoria, o deputado está consciente e interage com a equipe médica que o acompanha.
Outros parlamentares como Sâmia Bomfim (PSOL-SP) publicaram nas redes sociais manifestações desejando a recuperação de Uczai. "Que receba carinho e cuidados para que possa se recuperar bem", ela disse.
"Peço a Deus que o ampare e renove suas forças a cada dia. Minhas orações estão com você e com seus familiares. Queremos vê-lo em breve de volta, com saúde e disposição", escreveu a ex-ministra Marina Silva (Rede), candidata ao Senado.