O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai, de Santa Catarina, recebeu o diagnóstico de AVC (acidente vascular cerebral) após passar mal na tarde desta terça-feira (11) durante reunião do Colégio de Líderes.

Ele foi socorrido e levado ao Hospital DF Star, em Brasília, onde foi submetido a exames que apontaram o AVC isquêmico no cerebelo esquerdo.

Segundo nota divulgada pela assessoria do deputado e pelo PT, o parlamentar não apresenta déficit motor ou cognitivo. Ele está internado para observação clínica e realização de exames complementares.