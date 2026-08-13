A Polícia Federal faz operação nessa quarta-feira (12) em Montes Claros, em Minas Gerais, contra a venda de diplomas falsos e a falsificação de documentos para acesso a faculdades de medicina.

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A Operação Canudo cumpre dois mandados de prisão preventiva (sem prazo), um de prisão temporária, além de quatro mandados de busca e apreensão.