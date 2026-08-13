PF combate venda de diplomas falsos para cursos de medicina
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A Polícia Federal faz operação nessa quarta-feira (12) em Montes Claros, em Minas Gerais, contra a venda de diplomas falsos e a falsificação de documentos para acesso a faculdades de medicina.
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A Operação Canudo cumpre dois mandados de prisão preventiva (sem prazo), um de prisão temporária, além de quatro mandados de busca e apreensão.
A investigação começou, em 2023, após a apreensão de um diploma falso apresentado ao Conselho Regional de Medicina no estado do Rio Grande do Sul e supostamente fornecido por um dos investigados.
Foi constatada a existência de um esquema para a falsificação e venda de diplomas, de históricos escolares e de outros documentos acadêmicos, usados para permitir o ingresso ou a transferência para cursos de medicina e, depois, a obtenção de registro profissional junto aos Conselhos Regionais de Medicina.
A investigação identificou movimentação de dinheiro entre os investigados e suspeitos de terem adquirido documentos falsos.
A PF afirma que o esquema tem braços em outros estados e que ao menos 45 pessoas já inscritas como médicos nos Conselhos Regionais de Medicina teriam pago o esquema para suposta obtenção de documentos falsos para viabilização do registro profissional.
O principal investigado já havia sido alvo de investigação da Polícia Federal em 2016, quando foi identificada uma organização criminosa envolvida em fraude.