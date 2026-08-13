14 de agosto de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
OPERAÇÃO CANUDO

PF combate venda de diplomas falsos para cursos de medicina

Por Francisco Lima Neto | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Ares Soares/Unifor
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Polícia Federal faz operação nessa quarta-feira (12) em Montes Claros, em Minas Gerais, contra a venda de diplomas falsos e a falsificação de documentos para acesso a faculdades de medicina.

Leia também: Aprovado mostra cartas de ministros do STF e concurso é anulado

A Operação Canudo cumpre dois mandados de prisão preventiva (sem prazo), um de prisão temporária, além de quatro mandados de busca e apreensão.

A investigação começou, em 2023, após a apreensão de um diploma falso apresentado ao Conselho Regional de Medicina no estado do Rio Grande do Sul e supostamente fornecido por um dos investigados.

Foi constatada a existência de um esquema para a falsificação e venda de diplomas, de históricos escolares e de outros documentos acadêmicos, usados para permitir o ingresso ou a transferência para cursos de medicina e, depois, a obtenção de registro profissional junto aos Conselhos Regionais de Medicina.

A investigação identificou movimentação de dinheiro entre os investigados e suspeitos de terem adquirido documentos falsos.

A PF afirma que o esquema tem braços em outros estados e que ao menos 45 pessoas já inscritas como médicos nos Conselhos Regionais de Medicina teriam pago o esquema para suposta obtenção de documentos falsos para viabilização do registro profissional.

O principal investigado já havia sido alvo de investigação da Polícia Federal em 2016, quando foi identificada uma organização criminosa envolvida em fraude.

Comentários

Comentários