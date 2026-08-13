A Polícia Civil investiga a denúncia de abuso sexual de uma paciente durante uma internação na UTI do Hospital Luz Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. Segundo o relato de Stefany Correa Próspero, 29, à reportagem ela havia acabado de sair de um coma induzido, estava com as mãos contidas e ainda tinha dificuldade para falar quando diz ter sido violentada por um técnico de enfermagem.

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O caso data de 9 de julho e foi registrado três dias depois como estupro de vulnerável. O hospital diz que não compactua com qualquer forma de violência contra a mulher e que tem total interesse na completa elucidação do caso. A reportagem optou por não divulgar o nome do técnico para não prejudicar as investigações em andamento.