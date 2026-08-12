Os alvos são apontados como importantes lideranças da facção, com atuação na Baixada Santista.

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público de São Paulo, e a Polícia Militar fazem operação nesta quarta-feira (12) contra membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) investigados por sequestrar, extorquir, torturar e ameaçar um advogado da Baixada Santista.

A Operação Patrocínio Fiel cumpre sete mandados de prisão contra investigados e 19 de busca e apreensão, em Guarujá, São Vicente, Praia Grande e Cubatão, além de Florianópolis, em Santa Catarina. O Gaeco catarinense participou de diligências, em cooperação institucional.

Os agentes cumprem os mandados em endereços residenciais e comerciais ligados ao grupo criminoso, além do imóvel onde o advogado teria sido mantido em cativeiro.

Segundo a Promotoria, a operação foi planejada para interromper os crimes cometidos pelo grupo, preservar a integridade do advogado e obter provas fundamentais para o avanço das investigações.