12 de agosto de 2026
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BAIXADA SANTISTA

PCC: Membros são investigados por sequestro e tortura de advogado

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Direto das Ruas
Os alvos são apontados como importantes lideranças da facção, com atuação na Baixada Santista.
Os alvos são apontados como importantes lideranças da facção, com atuação na Baixada Santista.

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público de São Paulo, e a Polícia Militar fazem operação nesta quarta-feira (12) contra membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) investigados por sequestrar, extorquir, torturar e ameaçar um advogado da Baixada Santista.

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Os alvos são apontados como importantes lideranças da facção, com atuação na Baixada Santista.

A Operação Patrocínio Fiel cumpre sete mandados de prisão contra investigados e 19 de busca e apreensão, em Guarujá, São Vicente, Praia Grande e Cubatão, além de Florianópolis, em Santa Catarina. O Gaeco catarinense participou de diligências, em cooperação institucional.

Os agentes cumprem os mandados em endereços residenciais e comerciais ligados ao grupo criminoso, além do imóvel onde o advogado teria sido mantido em cativeiro.

Segundo a Promotoria, a operação foi planejada para interromper os crimes cometidos pelo grupo, preservar a integridade do advogado e obter provas fundamentais para o avanço das investigações.

As investigações seguem em sigilo.

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