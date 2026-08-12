Uma gravidez inesperada mudou os planos de Evelyn Carvalho, de 27 anos, e do marido, Willian. O casal já tinha três filhos quando descobriu a gestação, cerca de nove meses após ele ter feito vasectomia.

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A gravidez foi descoberta em janeiro de 2025, depois que Evelyn percebeu uma pequena “bolinha” na barriga. Ela também sentia dores no estômago, diarreia, azia e falta de ar. O teste confirmou a gestação.