Uma gravidez inesperada mudou os planos de Evelyn Carvalho, de 27 anos, e do marido, Willian. O casal já tinha três filhos quando descobriu a gestação, cerca de nove meses após ele ter feito vasectomia.
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A gravidez foi descoberta em janeiro de 2025, depois que Evelyn percebeu uma pequena “bolinha” na barriga. Ela também sentia dores no estômago, diarreia, azia e falta de ar. O teste confirmou a gestação.
A história ganhou repercussão nas redes sociais, e o vídeo em que Evelyn relata a gravidez ultrapassou 3,1 milhões de visualizações.
Angelina, nasceu em 11 de agosto de 2025. O parto teve complicações e Evelyn sofreu grande perda de sangue, precisando ficar internada durante o pós-parto.
Segundo a mãe, a gravidez aconteceu durante uma fase difícil do casamento, mas a chegada da filha contribuiu para a reaproximação do casal. Nessa terça-feira (11), Angelina completa um ano.
A vasectomia é um método contraceptivo altamente eficaz, mas não elimina completamente a possibilidade de gravidez. No caso da família, o médico levantou a hipótese de uma duplicação do ducto deferente, alteração anatômica que pode ter dificultado a identificação de um dos canais durante a cirurgia. A possibilidade não foi confirmada.
Atualmente, Evelyn cuida dos quatro filhos e trabalha com papelaria personalizada e encomendas de xícaras. O marido trabalha na lavoura.
Com informações do Campo Grande News.
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