A Anthropic anunciou nessa terça-feira (11) que o Claude passa a utilizar marcas de identificação em conteúdos gerados por inteligência artificial para atender às regras de transparência da União Europeia.

A empresa informou que modelos lançados na União Europeia a partir de 2 de agosto de 2026 terão o recurso desde o lançamento. A medida inclui conteúdos produzidos pelo Claude, Claude Code, Claude Cowork, Claude Tag e pela plataforma de API.

Textos gerados recebem marcas incorporadas ao conteúdo. Arquivos passam a contar, quando compatível, com metadados de procedência assinados digitalmente. Para imagens, a Anthropic utiliza o padrão aberto C2PA, voltado à identificação da origem e histórico de conteúdos digitais.