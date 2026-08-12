A placa que proibia a entrada de petistas numa loja de toldos de Bonito (MS), ganhou repercussão nas redes sociais depois que o ator Paulo Betti apareceu diante do estabelecimento fazendo o gesto de “L”.
O empresário Marcos Rodrigo de Barros Beraldo, dono da Toldos Bom Tempo, afirmou que a placa foi colocada como brincadeira entre amigos. A mensagem dizia: “Proibido entrada de petista. Inclusive clientes”.
Segundo o empresário, a intenção não era provocar uma polêmica. Ele afirmou, porém, que é de direita e não apoia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Betti esteve diante da loja em um domingo, quando o comércio estava fechado, e publicou fotos fazendo o “L” ao lado da placa. Depois, mencionou o episódio em entrevista ao jornalista Chico Pinheiro ao abordar a polarização política.
O empresário disse que não impediu o ator de entrar no estabelecimento e afirmou que não teve prejuízo com a placa, instalada havia cerca de 90 dias. Nas redes sociais, também compartilhou a repercussão e classificou o episódio como um “tiro que saiu pela culatra”.
Com informações do Campo Grande News.