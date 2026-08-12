A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão nesta terça-feira (11) em endereço de Rui Costa Pimenta, presidente do PCO (Partido da Causa Operária) e candidato à Presidência da República, em uma operação sobre suspeitas de desvio de recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral.

A ordem foi dada pela Justiça Eleitoral, e a ação coordenada pela PF do Distrito Federal foi intitulada Operação Causa Própria. A decisão que trata do caso determina o afastamento por 180 dias do cargo partidário.

Procurada por email, a assessoria do PCO e de Rui Costa Pimenta ainda não se manifestaram.