12 de agosto de 2026
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7 FACADAS

Sogra esfaqueia nora durante encontro de família

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/PCSC
A vítima e a sogra discutiram por volta das 17h.
A vítima e a sogra discutiram por volta das 17h.

Uma mulher de 26 anos foi ferida com sete facadas pela sogra durante reunião de família em uma casa de Catanduvas, em Santa Catarina, no sábado (8).

Segundo o portal Metrópoles, a vítima e a sogra discutiram por volta das 17h. Após o ataque, a suspeita deixou o local antes da chegada da Polícia Militar.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Universitário Santa Terezinha. Ela sofreu ferimentos superficiais e permaneceu internada.

A Polícia Militar esteve na residência, mas não localizou a suspeita. A faca usada no ataque também não foi encontrada.

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