Uma mulher de 26 anos foi ferida com sete facadas pela sogra durante reunião de família em uma casa de Catanduvas, em Santa Catarina, no sábado (8).

Segundo o portal Metrópoles, a vítima e a sogra discutiram por volta das 17h. Após o ataque, a suspeita deixou o local antes da chegada da Polícia Militar.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Universitário Santa Terezinha. Ela sofreu ferimentos superficiais e permaneceu internada.