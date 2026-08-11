Um gari de 49 anos foi preso após atirar contra a ex-companheira no Jardim Paulistano, zona norte de São Paulo. O crime aonteceu na sexta-feira (7), quando a mulher saía de casa para trabalhar, pouco antes das 6h.

Segundo a Polícia Militar, o homem usou um revólver calibre 38 e efetuou diversos disparos. A vítima sofreu ferimento de raspão na cabeça e sobreviveu.

Imagens de câmera corporal mostram o momento em que policiais encontram o suspeito escondido sob um carro. Ele usava uniforme do serviço de limpeza urbana da Prefeitura de São Paulo.