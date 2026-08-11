12 de agosto de 2026
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CAPTURADO PELA PM

Gari descarrega '38' na ex e se esconde debaixo de carro

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela/@PMESP
Segundo a Polícia Militar, o homem usou um revólver calibre 38 e efetuou diversos disparos.
Segundo a Polícia Militar, o homem usou um revólver calibre 38 e efetuou diversos disparos.

Um gari de 49 anos foi preso após atirar contra a ex-companheira no Jardim Paulistano, zona norte de São Paulo. O crime aonteceu na sexta-feira (7), quando a mulher saía de casa para trabalhar, pouco antes das 6h.

Segundo a Polícia Militar, o homem usou um revólver calibre 38 e efetuou diversos disparos. A vítima sofreu ferimento de raspão na cabeça e sobreviveu.

Imagens de câmera corporal mostram o momento em que policiais encontram o suspeito escondido sob um carro. Ele usava uniforme do serviço de limpeza urbana da Prefeitura de São Paulo.

O homem tinha medida protetiva que determinava que não se aproximasse da vítima. Após a prisão, afirmou aos policiais que não aceitava o fim do relacionamento e alegou que a mulher havia levado seus pertences.

A arma, com a numeração raspada, foi encontrada pelos policiais próxima a um terreno baldio. O suspeito foi levado à 4ª Delegacia de Defesa da Mulher e indiciado por tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Com informações do Metrópoles.

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