Um gari de 49 anos foi preso após atirar contra a ex-companheira no Jardim Paulistano, zona norte de São Paulo. O crime aonteceu na sexta-feira (7), quando a mulher saía de casa para trabalhar, pouco antes das 6h.
Segundo a Polícia Militar, o homem usou um revólver calibre 38 e efetuou diversos disparos. A vítima sofreu ferimento de raspão na cabeça e sobreviveu.
Imagens de câmera corporal mostram o momento em que policiais encontram o suspeito escondido sob um carro. Ele usava uniforme do serviço de limpeza urbana da Prefeitura de São Paulo.
O homem tinha medida protetiva que determinava que não se aproximasse da vítima. Após a prisão, afirmou aos policiais que não aceitava o fim do relacionamento e alegou que a mulher havia levado seus pertences.
A arma, com a numeração raspada, foi encontrada pelos policiais próxima a um terreno baldio. O suspeito foi levado à 4ª Delegacia de Defesa da Mulher e indiciado por tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo.
Com informações do Metrópoles.