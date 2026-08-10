No país, apenas 21,62% da população prisional exerce algum tipo de atividade laboral, segundo os dados mais recentes da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), do Ministério da Justiça.

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Esse número não se limita às pessoas que estão em unidades prisionais: inclui aquelas que cumprem pena em prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico.