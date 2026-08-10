Motorista bêbado capota carro e mata duas mulheres
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Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um acidente na madrugada desta segunda-feira (10) no km 22 da rodovia Anhanguera (SP-330), na altura de Perus, na zona norte de São Paulo, no sentido interior.
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Segundo informações da concessionária Autoban, dois dos feridos foram socorridos em estado grave e o terceiro em condições moderadas.
O acidente aconteceu pouco antes das 5h e envolveu três carros, uma van e um caminhão.
As equipes da concessionária e do Corpo de Bombeiros socorreram as vítimas, que foram levadas para hospitais da região.
A pista no sentido interior foi completamente bloqueada, o que provocou congestionamento de até cinco quilômetros no local. A via foi liberada às 8h.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de um VW Gol vermelho, estava embriagado, perdeu o controle do veículo e capotou.
"O condutor do veículo vermelho, um VW Gol, perdeu o controle, não sabe alegar por qual motivo, bateu no guard-rail e veio a capotar", disse capitão Calvi, da Polícia Militar Rodoviária, ao Bom dia SP, da TV Globo.
De acordo com ele, todos os cinco ocupantes foram lançados para fora do carro.
"Eles foram atropelados por veículos que vinham atrás. Então, na sequência acabou tendo outros acidentes de engavetamentos, causando duas vítimas fatais –são duas meninas– e duas vítimas graves, que eram os outros ocupantes do veículo", explicou.
O motorista passou pelo teste do bafômetro, que resultou positivo para consumo de álcool, segundo o policial. O motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, e foi conduzido ao Distrito Policial de Perus.
O policial afirmou que o motorista não conhecia as duas mulheres mortas e que elas ainda não foram identificadas.
"Eles se conheceram numa adega, onde estavam bebendo, e acabou acontecendo isso. Agora, temos de identificar quem são essas vítimas fatais. É uma situação gravíssima. A gente vem fazendo diversas campanhas. Aqui está o exemplo do que não se deve fazer. Se beber não dirija", afirmou.
Veja o vídeo: