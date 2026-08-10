Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um acidente na madrugada desta segunda-feira (10) no km 22 da rodovia Anhanguera (SP-330), na altura de Perus, na zona norte de São Paulo, no sentido interior.

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Segundo informações da concessionária Autoban, dois dos feridos foram socorridos em estado grave e o terceiro em condições moderadas.