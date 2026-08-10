Uma mulher de 24 anos denunciou ter sido vítima de violência sexual na madrugada desse domingo (9), em Campo Grande (MS), após assumir a direção do carro do amigo, de 41 anos, que estava embriagado.

Segundo a Polícia Civil, os dois estavam em um bar e mantinham relação de amizade. Durante o trajeto, o homem insistiu em beijá-la e, diante da recusa, passou a tocar as partes íntimas da jovem por baixo do vestido, sem consentimento, além de fazer ameaças.

A vítima conseguiu parar o veículo próximo a um posto de combustíveis, onde encontrou um conhecido e pediu ajuda. Por volta das 3h da madrugada, ela foi levada à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde relatou o crime.