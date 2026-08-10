10 de agosto de 2026
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PREJUÍZO

Pai e filho escapam, mas fogo destrói Porsche de R$1 milhão

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Osmar Veiga via Campo Grande News.
Segundo o proprietário, eles passeavam pela cidade quando pedestres tentaram alertá-los sobre a fumaça.
Segundo o proprietário, eles passeavam pela cidade quando pedestres tentaram alertá-los sobre a fumaça.

Um Porsche 911, avaliado em cerca de R$ 1 milhão, pegou fogo na manhã desse domingo (9), Dia dos Pais, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande (MS). Pai e filho estavam no veículo e não se feriram.

Segundo o dono do carro, eles passeavam pela cidade quando pedestres tentaram alertá-los sobre a fumaça. Os dois só se deram conta do problema mais adiante, e estacionaram perto de um açougue.

Funcionários do estabelecimento usaram extintores para ajudar a conter as chamas. O Corpo de Bombeiros fez o rescaldo. A parte traseira do veículo ficou destruída.

O proprietário suspeita que uma mangueira de combustível localizada na região traseira tenha se soltado e provocado o incêndio. O carro tem seguro, e o serviço de assistência foi acionado para a remoção.

Com informações do Campo Grande News.

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