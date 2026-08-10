Um Porsche 911, avaliado em cerca de R$ 1 milhão, pegou fogo na manhã desse domingo (9), Dia dos Pais, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande (MS). Pai e filho estavam no veículo e não se feriram.

Segundo o dono do carro, eles passeavam pela cidade quando pedestres tentaram alertá-los sobre a fumaça. Os dois só se deram conta do problema mais adiante, e estacionaram perto de um açougue.

Funcionários do estabelecimento usaram extintores para ajudar a conter as chamas. O Corpo de Bombeiros fez o rescaldo. A parte traseira do veículo ficou destruída.