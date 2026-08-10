Uma bebê de um ano e dois meses morreu após um Honda City capotar na PR-180, em Terra Rica, no Noroeste do Paraná, na noite de sábado (8). Outras quatro pessoas ficaram feridas.
Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo, com placas de Guarulhos (SP), seguia de Guairaçá para Terra Rica quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou no canteiro às margens da rodovia.
A criança morreu no local. Os demais ocupantes receberam atendimento do Samu e de ambulâncias de Terra Rica e foram encaminhados ao Hospital Municipal.
A Polícia Científica e a Polícia Civil também estiveram no local para os levantamentos. O corpo da bebê foi levado ao Instituto Médico-Legal de Paranavaí.
Com informações da Banda B.