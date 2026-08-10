10 de agosto de 2026
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ACIDENTE EM RODOVIA

Bebê morre e quatro ficam feridos em capotamento

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PRE
O veículo, com placas de Guarulhos (SP), seguia de Guairaçá para Terra Rica quando o motorista perdeu o controle da direção.
O veículo, com placas de Guarulhos (SP), seguia de Guairaçá para Terra Rica quando o motorista perdeu o controle da direção.

Uma bebê de um ano e dois meses morreu após um Honda City capotar na PR-180, em Terra Rica, no Noroeste do Paraná, na noite de sábado (8). Outras quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo, com placas de Guarulhos (SP), seguia de Guairaçá para Terra Rica quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou no canteiro às margens da rodovia.

A criança morreu no local. Os demais ocupantes receberam atendimento do Samu e de ambulâncias de Terra Rica e foram encaminhados ao Hospital Municipal.

A Polícia Científica e a Polícia Civil também estiveram no local para os levantamentos. O corpo da bebê foi levado ao Instituto Médico-Legal de Paranavaí.

Com informações da Banda B.

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