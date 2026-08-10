Dois pais e dois filhos morreram em uma colisão frontal na PRC-280, em Palmas, no Sul do Paraná, nesse domingo (9), Dia dos Pais. O acidente envolveu um GM Astra e um Fiat Linea.

No Astra estavam Jardel Locatelli, de 43 anos, e os filhos Rafael, de 22, e Gabriel, de 16. Jardel e Rafael morreram no local. Gabriel sofreu múltiplas fraturas e foi levado ao Hospital Santa Pelizzari, onde deve passar por cirurgia.

No Linea estavam um homem de 48 anos, seu filho de 13 e uma mulher de 43 anos. O motorista e o adolescente morreram na colisão, enquanto a mulher ficou gravemente ferida e também foi encaminhada ao hospital.