Recém-nascida sequestrada no MS é encontrada no Paraguai
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Em ação conjunta, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e autoridades do Paraguai localizaram neste domingo (9), na cidade de Pedro Juan Caballero, uma bebê de apenas 26 dias de vida que havia sido sequestrada na sexta-feira (7) em Campo Grande (MS).
Um casal de brasileiros, que estava com a criança, foi preso como suspeito de ter realizado o sequestro.
Segundo a Polícia Civil de MS, uma mulher atraiu a mãe da criança para sua residência, em Campo Grande. A suspeita, com ajuda de outras pessoas, ficou com a bebê. A mãe e uma irmã adolescente da recém-nascida foram levadas pelos envolvidos no sequestro até o bairro Jardim Colibri, onde foram deixadas.
A família buscou a polícia, que criou uma força-tarefa coordenada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).
"Diante da possibilidade de que o bebê tivesse sido levado para o Paraguai, a Polícia Civil iniciou imediatamente os procedimentos de cooperação policial internacional, compartilhando as informações produzidas durante a investigação com as autoridades paraguaias. A partir desse compartilhamento, foi desencadeada uma ação conjunta entre as forças de segurança dos dois países", afirmou a polícia.
Por volta da 1h deste domingo, equipes paraguaias do Comando Bipartito, com apoio dos operadores táticos da Direção de Polícia do Amambay e do Grupo Antissequestro, cumpriram mandado judicial de busca em um imóvel em Pedro Juan Caballero, na divisa com o Brasil. No local, os policiais localizaram a criança recém-nascida.
O bebê estava na posse de um casal de brasileiros, de acordo com a polícia. A mulher foi identificada como autora do sequestro.
Durante a ação foram apreendidos aparelhos celulares, documentos e um veículo que "poderão auxiliar no esclarecimento da dinâmica do sequestro e na identificação de eventual participação de outras pessoas", disse a Polícia Civil.
Após ser localizado, o bebê foi encaminhada ao Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, onde recebeu os cuidados necessários.