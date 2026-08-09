Em ação conjunta, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e autoridades do Paraguai localizaram neste domingo (9), na cidade de Pedro Juan Caballero, uma bebê de apenas 26 dias de vida que havia sido sequestrada na sexta-feira (7) em Campo Grande (MS).

Um casal de brasileiros, que estava com a criança, foi preso como suspeito de ter realizado o sequestro.

Segundo a Polícia Civil de MS, uma mulher atraiu a mãe da criança para sua residência, em Campo Grande. A suspeita, com ajuda de outras pessoas, ficou com a bebê. A mãe e uma irmã adolescente da recém-nascida foram levadas pelos envolvidos no sequestro até o bairro Jardim Colibri, onde foram deixadas.