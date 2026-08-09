09 de agosto de 2026
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CURIOSIDADE

Gêmea nasce empelicada e faz 'pose'; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@ellen.storymaker/Instagram
O parto empelicado ocorre quando o bebê nasce ainda envolto pela bolsa amniótica, estrutura que o protege durante a gestação.
O parto empelicado ocorre quando o bebê nasce ainda envolto pela bolsa amniótica, estrutura que o protege durante a gestação.

Uma bebê nasceu envolta pela bolsa amniótica durante cesariana em uma maternidade de Vitória, no Espírito Santo, no dia 27 de julho. Lavínia Soares Montaleone veio ao mundo após 37 semanas e dois dias de gestação e foi registrada em vídeo ainda dentro da bolsa, com as mãozinhas apoiadas sob o queixo.

O irmão gêmeo, Levi, nasceu primeiro. Segundo a mãe, Natália Soares, de 27 anos, o nascimento de Lavínia trouxe surpresa e emoção. Após a retirada completa da bebê, a bolsa se rompeu e ela começou a chorar.

O parto empelicado ocorre quando o bebê nasce ainda envolto pela bolsa amniótica, estrutura que o protege durante a gestação. A condição é rara, mas não oferece risco à mãe nem ao bebê.

Quase duas semanas após o parto, Natália informou que ela e os dois filhos passam bem. O vídeo do nascimento foi produzido pela storymaker Ellen Vieira, contratada pela família para registrar o parto.

Com informações do g1.

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