Proibido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de visitar Jair Bolsonaro no Dia dos Pais, o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) escreveu uma carta ao ex-presidente neste sábado (8), na qual reclama das restrições impostas pelo ministro e diz ter apoio de lideranças do centrão, mesmo sem apoio formal de partidos.

"Quanto à caminhada, estamos indo bem! Junto com o [Rogério] Marinho conseguimos fechar bons palanques em quase todos os estados. Mesmo de os partidos de centro não terem vindo formalmente nos apoiar, as principais lideranças de todos eles estão com a gente!", escreve Flávio.

Flávio enfrenta dificuldades para ampliar formalmente sua coligação. A candidatura do senador chegou às convenções isolada no PL, enquanto partidos do centrão resistiram a aderir formalmente à chapa.