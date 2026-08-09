09 de agosto de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Homem é achado morto a tiros dentro de carro ligado

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/ Scott Rodgerson/Unsplash
A autoria e a motivação do crime ainda não foram identificadas.
A autoria e a motivação do crime ainda não foram identificadas.

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro na manhã deste domingo (9), no bairro Vila Nova, em São Sebastião, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a vítima foi alvejada e apresentava múltiplas perfurações.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h e encontrou o veículo sobre uma calçada, ainda ligado, com o homem sentado no banco do motorista.

A autoria e a motivação do crime ainda não foram identificadas. O caso é investigado pela 30ª Delegacia de Polícia, em São Sebastião.

Com informações do Metrópoles.

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