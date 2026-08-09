Um homem foi encontrado morto dentro de um carro na manhã deste domingo (9), no bairro Vila Nova, em São Sebastião, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a vítima foi alvejada e apresentava múltiplas perfurações.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h e encontrou o veículo sobre uma calçada, ainda ligado, com o homem sentado no banco do motorista.

A autoria e a motivação do crime ainda não foram identificadas. O caso é investigado pela 30ª Delegacia de Polícia, em São Sebastião.