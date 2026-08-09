Um homem de 20 anos foi preso preventivamente na tarde de sexta-feira (7), em São Sebastião, no Distrito Federal, por suspeita de tentativa de homicídio contra um segurança. Ele cometeu o crime em novembro de 2025, durante uma festa.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a vítima trabalhava na entrada do evento quando discutiu com dois homens por causa da dívida de R$ 50 referente a bebidas consumidas anteriormente.

Durante a confusão, um dos suspeitos ordenou ao comparsa que atirasse contra o segurança. O jovem sacou uma arma e apertou o gatilho três vezes, mas o armamento falhou.