09 de agosto de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
BATE-BOCA EM FESTA

Preso rapaz que atirou na testa do segurança por causa de R$50

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Polícia Civil do Distrito Federal
A vítima trabalhava na entrada do evento quando discutiu com dois homens por causa da dívida de R$ 50 referente a bebidas consumidas.
A vítima trabalhava na entrada do evento quando discutiu com dois homens por causa da dívida de R$ 50 referente a bebidas consumidas.

Um homem de 20 anos foi preso preventivamente na tarde de sexta-feira (7), em São Sebastião, no Distrito Federal, por suspeita de tentativa de homicídio contra um segurança. Ele cometeu o crime em novembro de 2025, durante uma festa.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a vítima trabalhava na entrada do evento quando discutiu com dois homens por causa da dívida de R$ 50 referente a bebidas consumidas anteriormente.

Durante a confusão, um dos suspeitos ordenou ao comparsa que atirasse contra o segurança. O jovem sacou uma arma e apertou o gatilho três vezes, mas o armamento falhou.

A vítima correu para fechar o portão do local quando a arma finalmente disparou e atingiu o lado direito de sua testa. Mesmo ferido, o segurança conseguiu fugir e se esconder em uma área de mata. Os suspeitos fugiram em um Celta.

Desde sexta-feira, o homem está detido e permanece à disposição da Justiça. O outro suspeito continua foragido.

Com informações do Metrópoles.

Comentários

Comentários