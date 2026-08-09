09 de agosto de 2026
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Cachorrinha 'de madame' ajuda morador de rua a recomeçar; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@matheus.osminio/Instagram
Zoe aparece nas publicações usando vestidos, óculos de sol e bolsas.
Zoe aparece nas publicações usando vestidos, óculos de sol e bolsas.

Após três anos vivendo nas ruas por causa da dependência química, o entregador e influenciador Matheus Osminio, de 29 anos, encontrou na convivência com a yorkshire Zoe uma motivação para reconstruir a vida.

A cachorra, de cinco anos, entrou na rotina de Matheus depois que ele deixou uma clínica de reabilitação. O animal pertencia ao pai dele, que havia morrido pouco antes.

A história ganhou repercussão após Matheus publicar o vídeo em que brincava dizendo que havia “roubado” Zoe. A gravação teve 20 milhões de visualizações. Parte dos internautas acreditou na história, e ele passou a produzir outros vídeos com a mesma brincadeira.

Zoe aparece nas publicações usando vestidos, óculos de sol e bolsas, muitas vezes com roupas combinando com as do tutor. Com a repercussão, lojas passaram a enviar presentes para a cachorra.

Matheus conta que a relação com Zoe representa um novo começo. Segundo ele, ao olhar para a cadela, lembra do compromisso de não voltar à situação em que vivia. Ele também afirma que outros usuários de drogas o procuram e dizem que ele serve de exemplo por ter conseguido deixar as ruas.

“Ela virou um recomeço para mim”, afirmou.

Com informações do Metrópoles.

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