Após três anos vivendo nas ruas por causa da dependência química, o entregador e influenciador Matheus Osminio, de 29 anos, encontrou na convivência com a yorkshire Zoe uma motivação para reconstruir a vida.

A cachorra, de cinco anos, entrou na rotina de Matheus depois que ele deixou uma clínica de reabilitação. O animal pertencia ao pai dele, que havia morrido pouco antes.

A história ganhou repercussão após Matheus publicar o vídeo em que brincava dizendo que havia “roubado” Zoe. A gravação teve 20 milhões de visualizações. Parte dos internautas acreditou na história, e ele passou a produzir outros vídeos com a mesma brincadeira.