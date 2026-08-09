A Polícia Civil investiga o desvio de R$ 2,5 milhões de um empréstimo de R$ 50 milhões contratado pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. A Justiça determinou o bloqueio de contas, imóveis e veículos de três suspeitos, até o limite do valor investigado.
Segundo a investigação, dois executivos da instituição desviaram parte do empréstimo ao apresentar o pagamento de R$ 2,5 milhões como comissão de 5% a um suposto intermediário. A remuneração não estava prevista no contrato firmado com o banco.
Funcionários do setor financeiro estranharam a transferência e comunicaram o caso. A Polícia Civil afirma que o então diretor jurídico, Adilson Bergamo Júnior, e o gerente de patrimônio imobiliário, René Araújo Santos Júnior, falsificaram um contrato de assessoria financeira para justificar o pagamento.
O dinheiro foi transferido para a conta de um escritório de advocacia. O documento indicava Márcio Leandro Mastropietro como responsável pelo recebimento, e a polícia afirma que a assinatura do provedor da Santa Casa foi falsificada.
Os dois executivos foram demitidos após a descoberta do desvio. Os três investigados respondem por estelionato, falsificação de documento, uso de documento falso e associação criminosa.
Até o momento, os R$ 2,5 milhões não foram recuperados. A Santa Casa enfrenta dificuldades financeiras e contratou o empréstimo em um período de falta de recursos para o pagamento do 13º salário dos funcionários.
Com informações do SBT News.