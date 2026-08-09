O candidato do PL a presidente, Flávio Bolsonaro, voltou a criticar ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) neste sábado (8) durante ato de campanha no interior de São Paulo e, em aceno ao eleitorado feminino, afirmou que, se eleito, irá indicar "homens e mulheres" à corte.

"O próximo presidente indica quatro ministros do STF e vou colocar lá homens e mulheres, que respeitam a Constituição, que não usem a máquina para enriquecer, que não promovam perseguição, que não façam mais com nenhum brasileiro o que eles fizeram com Jair Bolsonaro. A lei tem que valer para todos, inclusive para ministro do STF", disse ele.

O presidente Lula (PT) indicou três homens para o tribunal neste mandato, o que despertou críticas de ativistas da igualdade de gênero. Um deles foi rejeitado pelo Senado, o ministro da AGU (Advocacia-Geral da União) Jorge Messias. A vaga permanece aberta.