Um médico de 44 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (7) em São Paulo por suspeita de estupro de vulnerável. A vítima é uma médica de 30 anos, colega de trabalho do investigado.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime foi cometido no apartamento da vítima, no Cambuci, na região central da capital paulista.

Ela relatou aos policiais que havia combinado almoço com o médico para comemorar a publicação de artigos de sua autoria. Ainda segundo o boletim, a pedido dela, o homem providenciou LSD (ácido lisérgico), que os dois ingeriram com bebida alcoólica.