O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 2,696 milhões ao registrar sua candidatura à reeleição.

Há quatro anos, ele havia apresentado uma lista de propriedades de R$ 2,342 milhões, o equivalente a R$ 2,794 milhões em valores corrigidos pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

A variação percentual, pelo valor corrigido, é de 3,5% negativa.