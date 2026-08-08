O presidente Lula (PT) declarou em seu registro de candidatura no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) um patrimônio de valor R$ 2,6 milhões menor em relação ao valor apresentado em 2022, quando concorreu ao terceiro mandato.

O total de bens declarados em 2022, na eleição em que ele derrotou o então presidente Jair Bolsonaro (PL), era de R$ 7,4 milhões. Agora, na tentativa de reeleição, ele afirma que seu patrimônio é de R$ 4,7 milhões.

O principal fator da queda são planos de previdência privada. Em 2022, ele tinha um único VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) no valor de R$ 5,5 milhões.