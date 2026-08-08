Lula declara que patrimônio caiu R$2,6 milhões em relação a 2022
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O presidente Lula (PT) declarou em seu registro de candidatura no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) um patrimônio de valor R$ 2,6 milhões menor em relação ao valor apresentado em 2022, quando concorreu ao terceiro mandato.
O total de bens declarados em 2022, na eleição em que ele derrotou o então presidente Jair Bolsonaro (PL), era de R$ 7,4 milhões. Agora, na tentativa de reeleição, ele afirma que seu patrimônio é de R$ 4,7 milhões.
O principal fator da queda são planos de previdência privada. Em 2022, ele tinha um único VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) no valor de R$ 5,5 milhões.
Na declaração de 2026 são dois planos, mas em valor menor: somados, dão R$ 3,3 milhões.
Outro motivo são "créditos decorrentes de empréstimo pessoal" que não constam mais na declaração de 2026, assim como uma "devolução de valores bloqueados por determinação judicial".
Procurada para se manifestar sobre a mudança, a campanha de Lula ainda não se manifestou.
Também houve outras mudanças: em 2022 havia três apartamentos declarados —dois de R$ 19 mil e um de R$ 94 mil em São Bernardo do Campo (SP). Só restou esse último na declaração de 2026, com a retificação que o valor é de 50% do imóvel.
O número de veículos também diminuiu: de dois, no valor de R$ 48 mil e de R$ 85 mil, para um só Chevrolet 2010/2011, no valor de R$ 50 mil.
A declaração de bens do presidente também incluiu em 2026 aplicações financeiras novas, em um fundo imobiliário e em um "fundo de curto prazo".
Outros bens permaneceram inalterados. Ele declarou três terrenos e uma casa em construção em São Bernardo do Campo, além de um crédito ligado à Bancoop (Cooperativa Habitacional dos Bancários).
Também há cotas na empresa de palestras e eventos L.I.L.S., batizada com as iniciais do nome de Lula.
Até a tarde deste sábado (8), além de Lula, já foram apresentadas ao TSE as informações sobre as candidaturas à Presidência da República de Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo), Hertz Dias (PSTU) e Samara (UP).
Zema declarou o maior valor total de propriedades, somando R$ 178,8 milhões.