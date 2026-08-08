O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) concentrou suas emendas parlamentares em ações de segurança pública e defesa nacional, mostra levantamento da reportagem com dados da plataforma de transparência Siga Brasil. O presidenciável ignorou ou destinou poucos recursos para áreas como habitação e agricultura. A saúde recebeu apenas 1% das emendas dele.

O levantamento leva em consideração o valor que o senador destinou de emendas a determinada área, respeitando a obrigação legal de enviar pelo menos 50% para saúde. A lista não leva em conta o quanto dos repasses foram efetivamente pagos, porque isso depende do ritmo do governo.

Flávio foi eleito senador em 2018 e assumiu o mandato em 2019. Dessa forma, ele só fez indicações a partir do Orçamento de 2020. Desde então, ele indicou R$ 364 milhões em emendas parlamentares, em valores corrigidos pela inflação.