O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) patrimônio de R$ 3,8 milhões para as eleições de 2026. Em 2022, os bens declarados pelo parlamentar somavam R$ 36,8 mil.

A diferença representa aumento de 10488% em quatro anos. Entre os bens informados estão aplicações financeiras e um imóvel avaliado em R$ 2 milhões.

O imóvel ainda está financiado. Segundo a declaração apresentada ao TSE, o saldo devedor é de R$ 1,7 milhão.