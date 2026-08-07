Um rapaz de 28 anos foi assassinado um dia antes de receber a herança estimada em R$ 50 mil, em Goiás (GO). A Polícia Civil prendeu o pai da vítima, Ozanan Ricardo Machado, e a madrasta, Simone Viana Silva, suspeitos de envolvimento no crime.
Segundo a investigação, Ozanan contratou Anderson da Silva Souza para matar o próprio filho em troca de R$ 15 mil. A motivação seria impedir que Taliton Henrique Dias Machado recebesse o valor da herança deixada pela mãe.
O caso ganhou novos desdobramentos após a divulgação da foto que mostra Ozanan chorando durante o enterro do filho. Testemunhas dizem que o suspeito teria fingido a emoção. Ainda de acordo com as investigações, ele confessou o crime ao cunhado durante o velório, conforme áudio entregue aos investigadores.
As apurações também reabriram antigos casos envolvendo a família. Em 2016, outro filho de Ozanan, Daniel, desapareceu com cinco amigos durante uma festa e nunca foi encontrado. A Polícia Civil ainda investiga o desaparecimento da primeira esposa do suspeito em Pires do Rio (GO), há 20 anos, registrado na época como morte causada por picadas de cobra. O delegado responsável solicitou a exumação dos corpos para novos exames.
Com informações do R7.