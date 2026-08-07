Um rapaz de 28 anos foi assassinado um dia antes de receber a herança estimada em R$ 50 mil, em Goiás (GO). A Polícia Civil prendeu o pai da vítima, Ozanan Ricardo Machado, e a madrasta, Simone Viana Silva, suspeitos de envolvimento no crime.

Segundo a investigação, Ozanan contratou Anderson da Silva Souza para matar o próprio filho em troca de R$ 15 mil. A motivação seria impedir que Taliton Henrique Dias Machado recebesse o valor da herança deixada pela mãe.

O caso ganhou novos desdobramentos após a divulgação da foto que mostra Ozanan chorando durante o enterro do filho. Testemunhas dizem que o suspeito teria fingido a emoção. Ainda de acordo com as investigações, ele confessou o crime ao cunhado durante o velório, conforme áudio entregue aos investigadores.