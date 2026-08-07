Moradores dos bairros Três Riachos e Encruzilhada, em Biguaçu, na Grande Florianópolis (SC), enfrentam a infestação de moscas que tem afetado casas e comércios desde abril. A quantidade de insetos impede até mesmo o preparo de alimentos e a permanência de visitantes nas residências.

A suspeita é de que o problema esteja relacionado ao uso de veneno numa granja da região. Diante das reclamações, o Ministério Público de Santa Catarina instaurou inquérito em 17 de julho para investigar o caso e solicitou esclarecimentos a órgãos sanitários, ambientais e à Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc).

Moradores afirmam que inseticidas convencionais não resolveram o problema e passaram a utilizar citronela e armadilhas para tentar reduzir a infestação. Uma moradora relatou que sua ave de estimação morreu, o cachorro adoeceu e que ela teme pela vida da filha de três anos.