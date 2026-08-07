Um idoso de 73 anos ficou ferido ao ser atacado com canivete quando pediu que um motorista diminuísse a velocidade, em Maringá (PR). O caso aconteceu na segunda-feira (3), no Loteamento Batel, e é investigado pela polícia.

Segundo o relato da vítima, ela estava em frente à própria casa quando viu o carro passar em alta velocidade, e fez um gesto para alertar o condutor. Um dos ocupantes desceu do veículo, iniciou as agressões e atingiu o idoso com golpes de canivete. Depois do ataque, o suspeito fugiu no mesmo veículo com outros três ocupantes.

Mesmo ferido, o morador conseguiu buscar atendimento médico e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).