Alunos da rede pública ainda terminam o ensino médio sem dominar habilidades básicas de matemática, como regra de três e construção de gráficos de pizza, mostram os resultados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2025, divulgados nesta quarta-feira (5).

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Embora 22 dos 27 estados e DF tenham registrado melhora nas notas de matemática na rede estadual, o desempenho nacional permanece estagnado no mesmo patamar da divulgação anterior, de 2023, o nível 2, o segundo mais baixo da escala de proficiência do Saeb, prova que compõe o indicador federal.