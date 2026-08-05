A rede estadual de São Paulo não conseguiu garantir que o aprendizado dos estudantes do ensino médio voltasse ao patamar de antes da pandemia. Com isso, o maior e mais rico estado do país ficou ainda mais distante de liderar nessa etapa de ensino no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

Principal indicador de qualidade da educação do país, o Ideb teve os resultados de 2025 divulgados nesta quarta-feira (5) pelo Ministério da Educação. São Paulo obteve no ano passado uma média de 4,3 para o ensino médio -um leve aumento em relação a 2023, quando era de 4,2, mas ainda abaixo do índice alcançado em 2021, de 4,4.

O resultado deixa o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) ainda mais longe de alcançar a promessa de que sua gestão colocaria São Paulo em primeiro lugar nessa etapa. O secretário Renato Feder, inclusive, foi escolhido pelo governador para chefiar a pasta da Educação paulista exatamente por ter conseguido, quando secretário, colocar o Paraná na liderança do indicador.