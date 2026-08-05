Divulgado nesta quarta-feira (5) pelo governo federal, o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) é um indicador que mede a qualidade do aprendizado no Brasil.

Elaborado pelo Inep, instituto ligado ao MEC (Ministério da Educação), o Ideb combina dados de aprendizagem e fluxo escolar para medir o desempenho de escolas, municípios, estados e do país todo.

A seguir, entenda o que é o Ideb, como ele é calculado e outros tópicos sobre o tema.