SO Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil decidiu em assembleia extraordinária nesta quarta-feira (5) encerrar a greve que afeta parcialmente o transporte sobre trilhos na Grande São Paulo desde a terça-feira (4).

A categoria protestava contra a concessão das linhas e as falhas apresentadas pela Trivia Trens após a empresa assumir as linhas que eram da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Com a decisão tomada em assembleia, o serviço nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade começou a ser retomado integralmente. Eles permanecem em estado de greve, podendo voltar a interromper a operação a qualquer momento mediante nova votação.