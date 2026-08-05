07 de agosto de 2026
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ANHANGUERA

CAC é preso em investigação de disparo contra veículo na rodovia

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Gustavo Henrique Ardito foi detido por policiais civis de Americana (SP)
Gustavo Henrique Ardito foi detido por policiais civis de Americana (SP)

Um homem de 46 anos foi preso por policiais civis na manhã desta quarta-feira (5) em Campinas, no interior de São Paulo.

Ele, que possui registro de CAC (colecionador, atirador e caçador), é investigado por atirar contra o carro dirigido por outro homem durante um desentendimento de trânsito na rodovia Anhanguera na sexta-feira (31).

Gustavo Henrique Ardito foi detido por policiais civis de Americana (SP) durante a Operação Torque Letal. Ele é investigado por tentativa de homicídio.

O advogado Marcelo Vicentini disse, por meio de nota, que, em razão de o procedimento tramitar sob segredo de Justiça, não se manifestará sobre os fatos fora do processo.

"Os elementos de investigação até o momento são prematuros e demandam aprofundamento, razão pela qual qualquer conclusão antecipada seria incompatível com a correta apuração dos fatos."

O advogado ainda acrescentou que "todas as manifestações serão apresentadas exclusivamente perante as autoridades competentes, ocasião em que a inocência do investigado será devidamente demonstrada".

Além da expedição de um mandado de prisão temporária por 30 dias, a Justiça autorizou busca e apreensão na residência de Ardito.

Foram encontradas e apreendidas 11 armas de fogo registradas em nome dele. Doze celulares também foram levados para a delegacia, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O homem preso foi encaminhado ao 4º Distrito Policial de Campinas.

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