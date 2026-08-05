Um homem de 46 anos foi preso por policiais civis na manhã desta quarta-feira (5) em Campinas, no interior de São Paulo.

Ele, que possui registro de CAC (colecionador, atirador e caçador), é investigado por atirar contra o carro dirigido por outro homem durante um desentendimento de trânsito na rodovia Anhanguera na sexta-feira (31).

Gustavo Henrique Ardito foi detido por policiais civis de Americana (SP) durante a Operação Torque Letal. Ele é investigado por tentativa de homicídio.