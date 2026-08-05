CAC é preso em investigação de disparo contra veículo na rodovia
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Um homem de 46 anos foi preso por policiais civis na manhã desta quarta-feira (5) em Campinas, no interior de São Paulo.
Ele, que possui registro de CAC (colecionador, atirador e caçador), é investigado por atirar contra o carro dirigido por outro homem durante um desentendimento de trânsito na rodovia Anhanguera na sexta-feira (31).
Gustavo Henrique Ardito foi detido por policiais civis de Americana (SP) durante a Operação Torque Letal. Ele é investigado por tentativa de homicídio.
O advogado Marcelo Vicentini disse, por meio de nota, que, em razão de o procedimento tramitar sob segredo de Justiça, não se manifestará sobre os fatos fora do processo.
"Os elementos de investigação até o momento são prematuros e demandam aprofundamento, razão pela qual qualquer conclusão antecipada seria incompatível com a correta apuração dos fatos."
O advogado ainda acrescentou que "todas as manifestações serão apresentadas exclusivamente perante as autoridades competentes, ocasião em que a inocência do investigado será devidamente demonstrada".
Além da expedição de um mandado de prisão temporária por 30 dias, a Justiça autorizou busca e apreensão na residência de Ardito.
Foram encontradas e apreendidas 11 armas de fogo registradas em nome dele. Doze celulares também foram levados para a delegacia, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).
O homem preso foi encaminhado ao 4º Distrito Policial de Campinas.