Ciclone-bomba faz SP montar gabinete de crise; ventos de 100 km/h
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A Defesa Civil de São Paulo instala nesta quinta-feira (6) o gabinete de crise para monitorar um ciclone-bomba que atinge o Sul do país, e pode causar ventos de até 100 km/h.
O gabinete deve funcionar até sábado (8). Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), além dos fortes ventos, o ciclone-bomba - caracterizado por ventos intensos e aproximação do continente - deve trazer chuvas moderadas na sexta (7) e no sábado.
As rajadas devem começar nesta quinta, com previsão de alerta laranja. Os ventos devem ser de até 60 km/h.
Na sexta-feira e no sábado, está previsto alerta vermelho com rajadas que podem alcançar os 100 km/h, principalmente no litoral paulista, faixa leste do estado e regiões de serra.
Já no domingo (9), a previsão é de alerta amarelo, com os ventos se deslocando gradualmente para o Rio de Janeiro.
Até domingo, a previsão é de que chova 40 mm, em especial no litoral sul e no Vale do Ribeira, na faixa sul e na região de Sorocaba.
As rajadas de vento, de acordo com a Defesa Civil, podem causar queda de árvores, destelhamento, interrupção de energia, queda de placas, desabamento de estruturas, dificuldades de tráfego, impactos em aeroportos e agitação marítima.
As chuvas, por sua vez, podem provocar alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra e transbordamento de córregos.
O vento também pode intensificar incêndios, principalmente no sábado. A Defesa Civil afirmou que vai monitorar e emitir alertas para as regiões com maior risco de focos, com destaque para as faixas norte, que compreende as cidades no limite com Minas Gerais e as cidades da região de São José do Rio Preto e Araçatuba.
Orientações
- Evite ficar perto de árvores, fios, postes, toldos, placas e tenha cuidado ao dirigir;
- Quem estiver no litoral paulista deve evitar locais abertos, entrar no mar e utilizar transporte marítimo;
- Em situações de emergência, o atendimento pode ser solicitado pelos telefones 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros;
- Para receber alertas gratuitos da Defesa Civil por SMS, cadastre o CEP de interesse enviando uma mensagem de texto para o número 40199.