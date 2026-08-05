A Defesa Civil de São Paulo instala nesta quinta-feira (6) o gabinete de crise para monitorar um ciclone-bomba que atinge o Sul do país, e pode causar ventos de até 100 km/h.

O gabinete deve funcionar até sábado (8). Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), além dos fortes ventos, o ciclone-bomba - caracterizado por ventos intensos e aproximação do continente - deve trazer chuvas moderadas na sexta (7) e no sábado.

As rajadas devem começar nesta quinta, com previsão de alerta laranja. Os ventos devem ser de até 60 km/h.