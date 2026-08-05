Durante uma discussão na sessão da Câmara de Curitiba nesta quarta-feira (5), a vereadora delegada Tathiana Guzella (PL) perguntou à vereadora Vanda de Assis (PT) por qual motivo a petista não voltava para a cidade onde nasceu, no Ceará.

A fala foi apontada como xenófoba pela parlamentar do PT, que afirmou que tomará medidas judiciais.

A reportagem fez contato no final da manhã com a assessoria de Tathiana e aguarda uma resposta. A vereadora do PL exerce seu primeiro mandato na Casa e é pré-candidata a deputada estadual. Ela é casada com o deputado estadual delegado Tito Barichello (PL) - o casal, que se apresenta como "casal da lei", se diz fã do ex-presidente Jair Bolsonaro e é conhecido pela agenda armamentista.