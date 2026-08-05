Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (5) mostra o presidente Lula (PT) à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 39% a 30% no primeiro turno e 44% a 39% no segundo turno.

O quadro se manteve estável, considerando a margem de erro, em relação ao levantamento anterior, realizado em julho.

Em julho, a pesquisa para o segundo turno mostrou Lula vencendo Flávio por 45% a 37%.