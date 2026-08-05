A Justiça Federal do Pará absolveu o fazendeiro Arilson Strapasson, que foi preso em agosto de 2023 sob suspeita de ameaçar matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A prisão foi feita dias antes de Lula viajar ao Pará para participar da Cúpula da Amazônia, um encontro de países membros da OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica).

De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público, o fazendeiro disse em um estabelecimento comercial que Lula deveria "levar um tiro no bucho".