A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro faltou ao anúncio da escolha do vice de Flávio Bolsonaro na disputa pela Presidência porque estava preparando comida para o ex-presidente Jair Bolsonaro, informou a senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Michelle mora a 20 minutos de distância da sede do PL em Brasília, onde o deputado Alfredo Gaspar foi anunciado na chapa do enteado.

"Michelle está fazendo comida para o marido. A gente tentou trazer ela agora, mas ela está neste exato momento fazendo comida para o esposo. Não tem cozinheira, cuidador... Tem um cuidador de cachorro. Está tudo bem entre Flávio e Michelle", afirmou Damares. A senadora é uma aliada próxima à ex-primeira-dama.

A equipe de Michelle confirmou que ela estava preparando comida para Bolsonaro. Além disso, informou que a ex-primeira-dama ainda sofre com os efeitos da enxaqueca apresentada desde a semana passada, motivo apresentado ao se ausentar da convenção do PL do Distrito Federal, que a lançou como candidata ao Senado e contou com a presença do candidato à Presidência.