Escolhido por Flávio Bolsonaro como vice na chapa à Presidência após os partidos do centrão rejeitarem uma coligação, o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), 55, surgiu na política pelas mãos da família Calheiros (MDB), aliada do presidente Lula (PT).

O movimento busca reforçar o discurso de Flávio na segurança pública, área de atuação do parlamentar, e também entre os eleitores do Nordeste (Gaspar nasceu em Maceió, a capital mais bolsonarista da região), além de atacar o governo Lula no escândalo do INSS, sobre a qual ele foi relator de uma CPI no Congresso.

Gaspar era um promotor de Justiça quando foi escolhido pelo então governador Renan Filho (MDB) como secretário estadual de Segurança Pública. Ficou no cargo de 2015 a 2016, quando uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) obrigou os integrantes do Ministério Público a renunciarem à carreira para assumirem cargos no Executivo.