Flávio Roscoe é anunciado como candidato ao governo de MG
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O PL (Partido Liberal) anunciou hoje o empresário mineiro Flávio Roscoe como candidato ao governo de Minas Gerais.
O anúncio da candidatura foi realizado em vídeo. Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador e candidato à presidência da República pela legenda, aparece ao lado de Roscoe.
Na gravação, Flávio aparece agradecendo as articulações feitas antes do anúncio do nome do empresário. O senador classificou o ex-presidente da Fiemg como "um candidato de altíssimo preparo e confiança".
"Muito obrigado, xará, pela confiança! Muito obrigado à bancada, por todos aqueles que me apoiaram nesse momento. Entrarei em contato com vocês urgentemente para que possamos estabelecer um plano de trabalho com cada um. Vamos trabalhar para, em conjunto, mudar a realidade de Minas Gerais.
Flávio Rascoe se filiou ao PL no final de março deste ano. Ex-presidente da Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais), ele deixou o cargo no mesmo período em que se filiou ao partido.
Sua filiação já fazia parte da estratégia do PL. Ele era cotado como candidato a governador ou para ser vice em uma eventual chapa composta com Mateus Simões (PSD). O evento que o filiou ao partido contou com as presenças do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e com o deputado federal Domingos Sávio.