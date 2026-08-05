O PL (Partido Liberal) anunciou hoje o empresário mineiro Flávio Roscoe como candidato ao governo de Minas Gerais.

O anúncio da candidatura foi realizado em vídeo. Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador e candidato à presidência da República pela legenda, aparece ao lado de Roscoe.

Na gravação, Flávio aparece agradecendo as articulações feitas antes do anúncio do nome do empresário. O senador classificou o ex-presidente da Fiemg como "um candidato de altíssimo preparo e confiança".