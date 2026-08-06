07 de agosto de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
INTERNADO NA UTI

Aluno apanha com pá na cabeça em escola cívico-militar

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução via G1
Segundo a escola, os estudantes afirmaram que a agressão aconteceu durante uma brincadeira no horário de saída.
Segundo a escola, os estudantes afirmaram que a agressão aconteceu durante uma brincadeira no horário de saída.

Um adolescente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde 29 de julho, quando foi atingido na cabeça com uma pá de lixo por um colega duma escola cívico-militar de Birigui, no interior de São Paulo.

Segundo a instituição, os estudantes afirmaram que a agressão aconteceu durante uma brincadeira no horário de saída. Dias depois, o jovem passou a sentir fortes dores de cabeça e exames apontaram uma lesão intracraniana.

A Polícia Civil instaurou procedimento para apurar ato infracional e começou a ouvir os envolvidos.

A Secretaria da Educação informou que acompanha o caso, presta apoio à família e reforçou o repúdio a qualquer forma de violência no ambiente escolar.

Com informações do Metrópoles.

Comentários

Comentários