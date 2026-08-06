Um adolescente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde 29 de julho, quando foi atingido na cabeça com uma pá de lixo por um colega duma escola cívico-militar de Birigui, no interior de São Paulo.

Segundo a instituição, os estudantes afirmaram que a agressão aconteceu durante uma brincadeira no horário de saída. Dias depois, o jovem passou a sentir fortes dores de cabeça e exames apontaram uma lesão intracraniana.

A Polícia Civil instaurou procedimento para apurar ato infracional e começou a ouvir os envolvidos.