07 de agosto de 2026
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FAMÍLIA QUESTIONA

Adolescente é encontrado carbonizado após mensagem de despedida

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via Metrópoles
O corpo de Matheus foi localizado um dia após o desaparecimento, mas a identificação oficial ocorreu apenas nesta semana.
O corpo de Matheus foi localizado um dia após o desaparecimento, mas a identificação oficial ocorreu apenas nesta semana.

A Polícia Civil investiga a morte de Matheus Henrique Romão, de 17 anos, encontrado carbonizado em uma área rural de Monte Mor, no interior de São Paulo.

O adolescente estava desaparecido desde 29 de julho e foi identificado apenas nessa quarta-feira (5). Antes de perder contato com a família, o celular dele enviou mensagens informando que ficaria "alguns dias off".

Os parentes suspeitam que o aparelho já estivesse nas mãos do criminoso quando o texto foi enviado.

O corpo foi localizado um dia após o desaparecimento, mas a identificação oficial ocorreu apenas nesta semana. Até o momento, não há suspeitos nem motivação confirmada para o crime.

Com informações do Metrópoles.

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