A Polícia Civil investiga a morte de Matheus Henrique Romão, de 17 anos, encontrado carbonizado em uma área rural de Monte Mor, no interior de São Paulo.

O adolescente estava desaparecido desde 29 de julho e foi identificado apenas nessa quarta-feira (5). Antes de perder contato com a família, o celular dele enviou mensagens informando que ficaria "alguns dias off".

Os parentes suspeitam que o aparelho já estivesse nas mãos do criminoso quando o texto foi enviado.